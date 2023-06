Il teatro comunale “Andrea Parodi” di Porto Torres apre il sipario allo spettacolo “Processo a Molière”, una commedia della compagnia La Camera Chiara scritta da Giovanni Caravello e liberamente ispirata alle opere di Molière.

La rappresentazione, curata dal regista Stefano Chessa, è in programma sabato 10 e domenica 11 giugno alle 21, ultimo degli spettacoli della rassegna “Primavera a teatro” che ha riscontrato successo.

In scena la storia di Molière, il commediografo già colpevole di avere stigmatizzato i malcostumi della borghesia parigina, che ormai a corto di idee trae ispirazione dalle disgrazie della famiglia della moglie Armande per scrivere alcune delle sue commedie. Ma la misura è colma e Armande, assistita dall’avvocato Mason, ricorre al tribunale per ottenere giustizia.

Con un occhio a Divorzio all’italiana e uno a Forum, La Camera Chiara trae spunto da alcune delle migliori commedie del ‘600 francese per imbastire una messa in scena che, in forma corale, propone temi di pressante attualità.

La caducità dei rapporti, le relazioni non convenzionali e le dipendenze sono solo alcuni dei temi che andranno in scena ricorrendo a menzogne, equivoci ed incomprensioni.

