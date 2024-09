Mentre al teatro “Mario Ceroli” di Porto Rotondo fervono i preparativi per la cerimonia di consegna dei premi, in programma oggi a partire dalle 20, alcune indiscrezioni indicano Silvia Careddu e Bastiano Sanna tra i vincitori del Premio Navicella Sardegna.

Del biochimico nuorese, appena rientrato sull’Isola dopo 25 anni all’estero e una carriera passata per alcune delle più importanti industrie farmaceutiche mondiali e la scoperta delle cure per la talassemia e il diabete pediatrico, era già trapelato il nome nei giorni scorsi, per cui la novità delle ultime ore è la flautista cagliaritana, prima donna italiana a entrare a far parte dei Wiener Philharmoniker dell’Opera di Stato di Vienna e professore di flauto presso la Zürcher Hochschule di Zurigo, l’École Normale de Musique di Parigi e la Royal Academy di Londra.

Resta l’attesa per le altre cinque navicelle d’argento del 2024, selezionate dalla giuria presieduta da Franco Cuccureddu e il cui volto verrà svelato solo stasera durante la cerimonia condotta dalla giornalista Egidiangela Sechi.

Nel corso della serata verrà consegnato anche il Premio Olimpia Matacena, intitolato alla presidente della giuria, scomparsa nel 2015, e assegnato da allora a personalità del mondo della comunicazione: in pole un volto noto del giornalismo televisivo.

La manifestazione, che sarà trasmessa su Videolina sabato 14 settembre alle ore 21, è organizzata dall'associazione “Sardegna Oltre il Mare”.

