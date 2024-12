Trenta artisti argentini del Centro culturale Y Artistico El Cantaro di Buenos Aires, saranno ospiti speciali dell’associazione laboratorio xilografico di Giovanni Dettori, allestito in via Petrarca a Porto Torres, per inaugurare la mostra "The First cut Is the deepest: Sardegna-Argentina" che vede la partecipazione anche degli allievi e docenti dell' Accademia di belle arti Mario Sironi di Sassari. L’iniziativa prevista per domani, venerdì 13 dicembre alle 17, prevede la presentazione, da parte dello storico dell’arte Gianfranco Schiavino, del progetto realizzato da Giovanni Dettori e da Marcelo Bagnati, entrambi artisti di talento della xilografia, una tecnica d'incisione in rilievo in cui si asportano dalla parte superiore di una tavoletta di legno le parti non costituenti il disegno. Le matrici vengono inchiostrate e utilizzate per la realizzazione di più esemplari dello stesso soggetto prevalentemente su carta, tramite la stampa con il torchio. L’esposizione riguarderà anche le opere di Gianni Verna, Guido Navaretti, Nicolino Sirigu, Claudio Orso Giacone e Marcela Miranda. Nel mese di settembre Giovanni Dettori è stato promotore del primo laboratorio di “Maniera Nera” con i maestri tra i più bravi al mondo, il giapponese Katori Takeshi e la cinese Man Zhuang, due fuori classe di una delle tecniche tra le più complesse, giunti da Tokio per la prima volta in Sardegna, con unica tappa a Porto Torres, per insegnare a giovani allievi dell’Accademia di belle arti di Sassari questa forma d’arte particolare.

