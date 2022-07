L’arte contemporanea fa capolino a Porto Cervo, una vetrina d’eccellenza per promuovere in Costa Smeralda le opere di alcuni importanti autori: da Beppe Borella a Giorgio Pirrotta, da Jessica Filippi a Ivano Facchetti fino a Sergio Gotti, Massimo Chiti, Skiri e Dario Ballantini, il celeberrimo imitatore di Striscia La Notizia che dedica gran parte del suo tempo libero alla pittura.

Fino al 7 settembre gli spazi del prestigioso locale Cue Porto Cervo di Liscia di Vacca ospiteranno una mostra d’arte collettiva realizzata da Maurizia Art Gallery, in collaborazione con l’Associazione Italiana per la Cultura, aperta a tutti gli appassionati e visitabile dalle 19.30 alle 00.30.

Maurizia Art Gallery nasce dall’intuizione di una giovane gallerista, Maurizia Caporaso, cresciuta nel mondo dell’arte contemporanea per le sue multiformi collaborazioni tra cui quella con l’Associazione Italiana Per La Cultura fondata nel 2006 dal padre Giulio Caporaso appassionato e collezionista d’arte, nonché direttore di prestigiose riviste culturali. L‘Associazione ha rivolto la sua attenzione a quegli artisti contemporanei di talento che meritano, per doti lungimiranti e libertà espressiva, di essere accompagnati nella loro evoluzione artistica.

Uno slogan che sintetizza la mission dell’Associazione Italiana Per La Cultura è “Mai più Van Gogh”, un grande visionario che non ha visto premiata in vita la propria genialità.

Maurizia Caporaso ha portato avanti i suoi obiettivi abbinando all’aspetto culturale anche quello divulgativo, studiando e ricercando sinergie innovative per sviluppare interessanti opportunità d’investimento nell’arte contemporanea.

Cue Art Porto Cervo 2022 rappresenta la sintesi più esplicita di tale progetto.

“In un contesto unico per bellezza naturale dove l’Arte dell’ospitare e di offrire prodotti di primissima qualità è di casa - ha detto Maurizia Caporaso - abbiamo pensato di proporre, insieme a cibi prelibati, vini selezionati ed in abbinamento con importanti virtuosi delle 7 note che interpreteranno capolavori immortali del ‘900, opere di Artisti Italiani contemporanei, unici per qualità ed originalità.

Una vetrina d’eccellenza che ci auguriamo serva a promuovere l’Arte in modo multiforme, elegante e discreto - ha concluso la curatrice - nello stile che ha contraddistinto la Costa Smeralda in 60 anni di storia sempre al top.”

