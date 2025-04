E' Roberto Nieddu da Burgos ad aggiudicarsi il primo Contra l'esfructament Slam organizzato dal Poetry Slam Sardegna, sezione sarda della LIPS (Lega Italiana Poetry Slam), andato in scena il 19 aprile scorso al circolo culturale Micromeria, il nuovo spazio inclusivo, autonomo, pluralista e apartitico aperto da pochi mesi e affiliato all'Arci, che vede il ritorno a Alghero delle sfide poetiche e performative che da anni infiammano i palchi e spazi artistici e culturali dell'isola. La gara poetica a tema, che ha visto un alternarsi di testi in lingua italiana e sarda, con commistioni di stili e generi contro lo sfruttamento (ambientale, energetico, industriale, militare, lavorativo, turistico) in Sardegna, è stata presentata da Giovanni Salis, e ha visto la partecipazione fuori gara della cantante Francesca Farina e del rapper turritano Giocca, attivista nel movimento Hip-Hop sardo da quasi 30 anni.

Roberto Nieddu, artigiano e poeta in limba di Burgos, ha conquistato la vittoria con due componimenti in lingua sarda, la prima dedicata a Cesare Zedda, un attivista comunista algherese sempre presente nelle battaglie dei lavoratori e a difesa del territorio venuto a mancare qualche anno fa; la seconda sul tema della speculazione energetica, in particolare sull’installazione ad Ottana di un capannone contenente batterie al litio.

Secondo classificato l'algherese Cristian Grosso (che si qualifica alle fasi finali in quanto Nieddu era già qualificato), terza classificata Silvia Piana da Sorso a completare il podio finale decretato dalla giuria popolare scelta - secondo la regola del Poetry Slam - tra il numeroso e appassionato pubblico presente, che ha valutato le performance con solo voce e corpo a dare anima ai testi scritti di proprio pugno dai singoli performer, senza limiti di tema, forma e lingua e senza l'uso di oggetti scenici e accompagnamenti musicali.

In gara con loro gli altri poeti e performer: Andrea Dermartis e Joan Oliva da Alghero, Ceppetto da Tissi e Elena Pittau da Nuoro.

L'evento speciale era organizzato in collaborazione con il collettivo Dignitat, il gruppo impegnato ad Alghero per restituire alla comunità gli spazi pubblici occupati dai privati e contrastare gli effetti nefasti del turismo, quali lo sfruttamento del lavoro stagionale.

Il prossimo Poetry Slam valido per il campionato sardo della LIPS 2024/25 si terrà oggi, 24 aprile, al circolo degli Ubisti di Nuoro con il Bette Poetry Slam #2.

