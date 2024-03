Mostre, aperture straordinarie ed eventi a Pasqua e Pasquetta in Sardegna. Tanti gli appuntamenti in programma nel lungo ponte festivo nei Musei della Direzione regionale che saranno aperti, eccezionalmente, anche domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile 2024.

A partire da Sassari, dove al Museo “G.A. Sanna” si potrà visitare il Padiglione Castoldi recentemente riaperto al pubblico con una nuova veste. Il nuovo allestimento del Museo Sanna prevede una revisione completa dell’esposizione e si consolida come spazio dedicato all’accoglienza dei visitatori e all’introduzione della storia del museo e delle sue collezioni. Il nuovo spazio anticipa la trasformazione espositiva del Museo, che interesserà anche gli altri ambienti dedicati al racconto della Preistoria, dell’Età nuragica, dei periodi fenicio-punico e romano.

A disposizione del pubblico anche le collezioni della Pinacoteca nazionale dove è visibile al grande pubblico una prima selezione delle opere di Giuseppe Biasi, appartenenti alla Collezione della Regione Autonoma della Sardegna, in attesa di poter esporre temporaneamente l’intera collezione nelle sale del Museo. Ma non solo. In mostra anche le opere che il mecenate Giuseppe Tomé lasciò alla città di Sassari. Oltre 150 pezzi che ora fanno parte delle collezioni del Museo.

Quindi a Caprera, al Compendio Garibaldino si potrà visitare il nuovo spazio espositivo realizzato all’interno del mulino a vento di Giuseppe Garibaldi, che contiene alcuni strumenti legati all’azienda agricola di Caprera, tra i quali spicca la pressa per la macinatura delle olive e per la pulitura del grano. Per approfondire la storia della vita di Garibaldi, a pochi chilometri di distanza c’è anche il percorso che porta al Memoriale Giuseppe Garibaldi, nella fortezza sabauda che ospita il Museo. I visitatori potranno accedere all’interno di quattro blocchi espositivi, parti integranti dell’architettura militare di Arbuticci, alle sale multimediali, interamente dedicate alla figura dell’Eroe dei due Mondi.

Ecco, di seguito, l’elenco dettagliato dei Musei che apriranno eccezionalmente i cancelli per accogliere chi deciderà di visitare i luoghi della cultura nei seguenti orari:

Museo nazionale archeologico ed etnografico “Giovanni Antonio Sanna” - Sassari: domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile 2024 apertura al pubblico dalle 9.00 alle 13.45;

Pinacoteca nazionale di Sassari: domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile 2024 apertura dalle 9.00 alle 19.30 - chiusura biglietteria alle 19;

Compendio Garibaldino - Caprera: domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile 2024 apertura dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30);

Memoriale Giuseppe Garibaldi - Caprera: domenica 31 marzo apertura dalle 8.30 alle 13.45 (ultimo ingresso alle 13.00); lunedì 1° aprile apertura pomeridiana dalle 13.45 alle 19.15 (ultimo ingresso 18,30).

I musei effettueranno il giorno di chiusura settimanale martedì 2 aprile.

(Unioneonline/v.l.)

