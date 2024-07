Istruzione, formazione e cultura sono le basi da cui poter partire per far sì che i giovani del territorio del Distretto Rurale del Giudicato di Arborea possano avere gli strumenti per la realizzazione di un percorso di crescita economica all’interno del mondo rurale.

Il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea partecipa ad un'importante collaborazione con la Scuola Universitaria UniKoinè Oristano mettendo a disposizione 10 borse di studio per lo Sviluppo del Management Agroalimentare.

«Il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea crede fortemente che sia fondamentale investire nella cultura e nella formazione dei nostri giovani - spiega il Presidente Pierpaolo Erbì - Sosteniamo l’Hub accademico attraverso l’istituzione di 10 borse di studio in favore dei giovani residenti nei Comuni del Distretto, intendiamo avviare un lungo percorso che possa garantire ai ragazzi e alle ragazze un futuro lavorativo sicuro e ricco di innovazione nel mondo della ruralità».

Le borse di studio saranno utili agli studenti e alle studentesse che approfondiranno i temi sulla strategia di vendita dei prodotti e dei servizi, sul brand identity, sulla responsabilità sociale d’impresa, del diritto internazionale. In questo contesto si inseriranno le tecniche linguistiche e di comunicazione oggi richieste dai mercati nazionali e internazionali e fondamentali nell’import-export dei prodotti del Made in Italy, in cui rientrano a pieno titolo i prodotti del paniere del Distretto Rurale del Giudicato di Arborea.

«Siamo entusiasti di questa grande opportunità culturale e altamente formativa che si inserisce nel nostro territorio, diventando una delle chiavi utili a frenare il fenomeno dello spopolamento, facendo in modo che i nostri giovani abbiano una opportunità per rimanere nella loro terra e poter sviluppare progetti innovativi nel mondo rurale», conclude il presidente.

