Artisti che rendono omaggio ad un altro artista. Angelo Maggi, pittore e scultore sassarese di 71 anni, è scomparso questa mattina. Nicola Urru, scultore di opere di sabbia, lo ha voluto celebrare con un “disegno” sulla spiaggia di Platamona che riproduce due volti di donne, una immagine inconfondibile di tante opere di Maggi. Le stesse che ogni anno hanno caratterizzato la copertina della manifestazione di “Musica & Natura”, la rassegna di musica classica e jazz organizzata a Porto Torres dall’associazione Musicando Insieme.

Nicola Urru ricorda: «Una volta mi hai detto davanti ad una grande tela non ancora ultimata, raffigurante dei melogrammi, che quel rosso particolare, di cui è fatto il mio e il tuo cuore, non possiamo pretendere di spiegarlo a quelli che non sono nati da un melograno». Donatella Parodi, direttore artistico di Musica & Natura, non potrà mai dimenticare quando la sua mostra di quadri prestigiosi, inaugurò la manifestazione Radici di Sardegna nel 2022. «Il suo stile inconfondibile, la sua sensibilità, il suo disegno che per oltre 15 anni ci ha accompagnato nella rassegna di concerti. Una perdita incolmabile».

