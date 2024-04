Due serate allo Spazio Bunker di Sassari con la rassegna “Teatri in via di estinzione” organizzata dalla Compagnia Meridiano Zero.

Venerdì alle 21 concerto di The Future Sound of Koyaanis Naqoy. Andrea Doro, in arte Koyaanis Naqoy, estende, amplifica, distorce e stravolge le già dense atmosfere death ambient/noise che caratterizzano la sua musica con il drumming del batterista campano Antonio Vessa.

La serata sarà aperta dall’eccezionale ritorno sulle scene dei paesaggi sonori distorti di Vargtimmen, alla chitarra elettrica ed effetti vari.

Sabato, sempre alle 21, terzo round del Torneo del CAATS di Poetry Slam. Questo evento, organizzato da “Meridiano Zero Teatro” e “CAATS - Consorzio Artisti Artigiani Turritani Sardi” in collaborazione con il collettivo CLIP e Poetry Slam Sardegna, rappresenta un momento imperdibile per gli amanti della parola poetica. Il Poetry Slam è un gioco poetico in cui gli artisti si sfidano a suon di versi e performance, cercando di conquistare la giuria e il pubblico con la forza delle proprie parole, del proprio stile e della propria capacità di comunicazione emotiva.

