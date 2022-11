Mara, piccolo centro del Villanova, vuole riscoprire le antiche tradizioni di una volta. L’associazione culturale “Gruppo folk San Giovanni Battista” in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Villanova e il comune di Mara ha deciso di promuovere un primo corso di intreccio che si terrà nei locali del Centro sociale in via Gramsci.

Il corso, che durerà 30 ore, sarà curato dalla maestra Francesca Carboni che, spiegano i promotori: “insegnerà le antiche tecniche dell’intreccio con materiali naturali, quali giunco, raffia ed altri”.

Il corso è gratuito per i residenti mentre per gli altri avrà un costo di 30 euro.

