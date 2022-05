Prosegue con forza l'impegno dell'Università degli Studi di Cagliari a sostegno di studentesse, studenti, staff universitario e docenti provenienti dall’Ucraina.

E sono due le iniziative realizzate ad hoc per permettere loro di continuare le attività nell'Ateneo del capoluogo sardo.

La prima è rivolta a studentesse e studenti ucraini che intendano portare avanti gli studi all'Università di Cagliari: nell'ambito del progetto "Smile Now" è stata indetta una selezione per soli titoli che prevede l'attribuzione di 10 borse di studio biennali destinate a studentesse e studenti universitari aventi la cittadinanza ucraina che, a causa del conflitto bellico in corso, beneficiano in Italia di determinate condizioni.

Destinatarie sono persone che hanno richiesto o sono titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi della disciplina italiana ed europea vigente in materia di immigrazione a seguito della crisi umanitaria in Ucraina. Destinatari anche coloro che risultano già iscritti a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale in Università aventi sede in Ucraina e intendono iscriversi in questo Ateneo, avendone titolo, ai corsi singoli dell'anno accademico 2021/2022. Il periodo di fruizione delle borse "Smile Now - Ucraina" è compreso tra l’1 giugno 2022 e il 31 marzo 2023.

La seconda iniziativa prevede invece l'assegnazione di borse di mobilità per studentesse, studenti e staff universitario ucraini all'interno del progetto Erasmus. La Commissione Europea ha infatti stabilito che è possibile finanziare, in via del tutto eccezionale, le mobilità in ingresso per partecipare alle attività supportate dai fondi di politica interna della UE. L'iniziativa, specificano dall’Ateneo di Cagliari, “è rivolta a studentesse e studenti iscritti in un Istituto di istruzione superiore ucraino nel momento della fuga dall'Ucraina a causa del recente conflitto bellico per svolgere mobilità per studio o per tirocinio; neolaureate e neolaureati in Ucraina entro un massimo di 12 mesi dal momento della fuga dall'Ucraina a causa del recente conflitto bellico, per svolgere mobilità per tirocinio; staff impiegato in un Istituto di istruzione superiore ucraino nel momento della fuga dall'Ucraina a causa del recente conflitto bellico, per svolgere mobilità per attività didattica, compresa la mobilità di docenti invitati da imprese, e per mobilità per staff training”.

Il bando relativo all'assegnazione di questo particolare tipo di borse Erasmus per gli studenti e i neolaureati ucraini sarà emanato entro il 19 maggio e sarà disponibile nell'apposita pagina web del sito dell’ateneo sardo.

(Unioneonline/v.l.)

