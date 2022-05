Il più prestigioso premio letterario parte da Sassari e dall'Ucraina. L'opera d'arte che verrà consegnata al vincitore o vincitrice del Premio Strega 2022 è stata realizzata a Sassari da un artista di origini ucraine, Taras Halaburda. L’organizzazione del Premio Strega per l’edizione di quest’anno ha selezionato l’opera scultorea inedita (come richiesto dal regolamento concorsuale) del giovane artista diplomato alla Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”. La creazione sarà mostrabile al pubblico dopo l’avvenuta premiazione.

Per Halaburda è un ulteriore successo professionale, dopo essere già stato premiato per la propria capacità creativa in diverse mostre ed esposizioni nel volgere di questi ultimi anni. Attualmente svolge il ruolo di tutor nella scuola accademica che continua a frequentare per specializzarsi.

E indubbiamente questo successo, oltre che personale, è un nuovo apprezzamento anche per il lavoro oramai pluriennale che la Scuola di Scultura dell’Accademia, diretta da Federico Soro in equipe con i docenti Davide Fadda e Oscar Solinas, svolge con impegno e costanza all’interno del Dipartimento di Arti Visive dell’Accademia coordinato sempre da Soro e che collabora strettamente anche con la Scuola di Pittura diretta da Giovanni Sanna. Di fatto l’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”, unica istituzione statale in Sardegna per l’alta formazione artistica e diretta dinamicamente da Antonio Bisaccia, mostra ancora una volta di essere una viva fucina per creazioni artistiche riconosciute a livello nazionale nonché un’Accademia aperta agli stimoli esterni e dotata di una propria precisa capacità progettuale e visione a lungo termine di crescita per il futuro.

