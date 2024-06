Come accaduto a Barcellona, centinaia di sardi sono pronti a un'invasione pacifica fatta di tradizioni, culture e soprattutto musica e balli. La Fondazione Maria Carta intende consolidare ulteriormente il rapporto con la Corsica. Il prossimo 6 ottobre “Navigantes- La nave dell’identità” porterà a Bonifacio le espressioni più autentiche del patrimonio etnomusicale e folkloristico della Sardegna.

Sono stati già avviati i contatti con le istituzioni di Bonifacio, che a loro volta hanno risposto con la massima disponibilità e grande entusiasmo. Nei giorni scorsi negli spazi del Centre Culturel - Médiathèque al municipio l’assessore comunale alla Cultura e al Patrimonio, Alain Di Meglio, ha accolto una delegazione della Fondazione Maria Carta, con il presidente Leonardo Marras, il segretario Antonio Carta e Valentina Spano, consulente culturale per l’evento del 6 ottobre.

Si prevede la partecipazione di oltre 150 persone, tra gruppi in abito tradizionale, provenienti prevalentemente dai centri della Gallura, le maschere dei Mamuthones e Issohadores della Pro loco di Mamoiada e gli immancabili suonatori degli strumenti come le launeddas, gli organetti diatonici e i canti. Lungo le vie del caratteristico centro antico di Bonifacio sfileranno gli abiti tradizionali della Sardegna, in particolare della Gallura, accompagnati dai suoni e dai canti.

