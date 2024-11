Nove incontri per un viaggio nella storia del cinema per capirne i linguaggi con esercitazioni di scrittura visiva. La Società Umanitaria di Alghero organizza, a partire dal 13 dicembre, “La grammatica dei sogni, laboratorio sul linguaggio del cinema” diretto dal filmmaker Fabio Sanna, che si propone di analizzare la struttura linguistico formale del film per svelare le immense capacità di condizionamento che il cinema ha sull’animo umano e appropriarsi di quegli stessi meccanismi per meglio comprenderli e utilizzarli. Il laboratorio, che si terrà nei locali della mediateca della Società Umanitaria di Alghero al piano terra del complesso Lo Quarter, non richiede alcuna esperienza pregressa o attrezzatura specifica ed è rivolto a chiunque voglia partecipare. La partecipazione è gratuita, ma chiusa a un massimo di 15 persone. Per iscriversi basta mandare una richiesta via mail con i propri dati a alghero@umanitaria.it entro il 10 dicembre; farà fede data e orario della richiesta.

Le lezioni si svolgeranno tra dicembre 2024 e febbraio 2025 dalle 16:30 alle 18:30 con il seguente calendario: 13 dicembre, 10-17-24 e 31 gennaio, 7 e 14 febbraio.

