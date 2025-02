Arriva nell’Isola il fascino della scienza reinterpretata da Vincenzo Schettini con “La Fisica Che Ci Piace”, l'avvincente lezione-spettacolo diretta da Paolo Ruffini per Vera Produzione.

Doppio appuntamento stasera, giovedì 13 febbraio, alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari per la rassegna “Pezzi Unici” organizzata dal CeDAC Sardegna, presieduto da Antonio Cabiddu e diretto da Valeria Ciabattoni, e domani alle 21 al Teatro Comunale di Sassari per il cartellone de Le Ragazze Terribili.

Un viaggio tra i misteri del cosmo, alla scoperta delle leggi dell'energia e della materia, in compagnia dell'eclettico professore-influencer che sbarca sul palcoscenico con tutta la simpatia e l'intelligenza di un insegnante appassionato che ha fatto della diffusione del sapere la propria missione.

Arte e scienza s'intrecciano ne “La Fisica Che Ci Piace”, tema e titolo dell'One-Man-Show, come del progetto nato nel 2015 sui suoi canali social, seguitissimi da oltre 1 milione di follower, e del libro pubblicato nel 2022 da Electa Mondadori, in cui Vincenzo Schettini infrange pregiudizi e tabù sullo studio dei fenomeni naturali e della struttura dell'atomo, fino alla meccanica quantistica.

Nell'Italia del Terzo Millennio, a dispetto dell'istruzione di massa, le conoscenze matematiche sono poco diffuse e mentre si discute dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulla vita quotidiana o delle traiettorie delle navi spaziali del futuro la scienza dei numeri resta per molti uno spauracchio dei tempi della scuola, per non dire dell'analfabetismo di ritorno, fin troppo diffuso tra gli adulti che tendono a dimenticare le nozioni acquisite.

“La Fisica Che Ci Piace” ribalta i canoni dello studio trasformandolo in divertimento, sulla spinta della curiosità e attraverso esempi e aneddoti, ma anche facili esperimenti risveglia il gusto per la scoperta: fin dalle origini l'umanità ha cercato di indagare i segreti dell'universo, dall'astronomia al pensiero degli antichi filosofi, per giungere attraverso i millenni fino alla fisica moderna e alla teoria del caos.

Una pièce coinvolgente in cui Vincenzo Schettini, laureato in fisica ma anche violinista diplomato al Conservatorio nonché fondatore del gruppo gospel Wanted Chorus, amante della fantascienza, capace di conciliare la logica con lo spirito creativo, fonde le sue due passioni, la scienza e la musica, per reinventare un nuovo e interessante approccio verso discipline tradizionalmente considerate “ostiche” e incomprensibili per i non iniziati, in un costante dialogo con il pubblico che diventa con lui protagonista di un’entusiasmante avventura.

L.P.

© Riproduzione riservata