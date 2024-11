Melodie che riecheggiano gli arcani della nostra isola con un sound raffinato e intriso di quel simbolismo che racconta la cultura arcaica dell’età nuragica.

Ecco “Fizzos Dinnos” (figli degni) singolo in limba che ha portato la band dorgalese “Deamistade” a trionfare nel concorso “Promuovi la tua musica” promosso da Fanya di Croce che è andato di scena nei giorni scorsi a Genova.

Successo che lancia la band sarda a conquistare le radio europee. Giampaolo Chisu (voce /cori/autore /produttore), Fabio Murtas (basso), Simone Murtas (chitarra), Diego Sanna (tastiere/cori), Emanuele Ceravola (batteria /percussioni) e Maillard Marino (arrangiamenti/ produzione) hanno ottenuto il diritto a partecipare al programma radiofonico “Supermarket Show” condotto da Daniele dal Muto che collabora con 90 emittenti italiane e internazionali, permettendo così al gruppo dorgalese di raggiungere un ampissima platea di ascoltatori.

«Il nostro gruppo è nato per caso in occasione di una festa 13 anni fa», racconta Giampaolo Chisu, «un piccolo esperimento che accomunato da un innata passione per la musica di tutti noi, ha acceso la voglia di avviare un progetto comune che ancora oggi va avanti con entusiasmo».

Deamistade (dea dell’amicizia) dopo tutti questi anni ha prodotto un ricco repertorio che piace e ottiene grandi consensi. «Abbiamo girato in lungo e in largo la nostra Sardegna esibendoci in tantissime piazze e in locali», prosegue il cofondatore della band dorgalese, «proponendo inediti nostri e le grandi cover pop-rock nazionali e internazionali senza tralasciare quelle in lingua sarda che ci identificano».

Tra le tante incisioni c’è il primo lavoro autoprodotto nel 2012 intitolato “Respiro”, poi nel 2018 la prima uscita ufficiale pubblicata in collaborazione con la TRB di Andrea Tognassi, dal titolo “Cieli di Fuoco” con undici brani dei quali due in doppia versione in Limba e in italiano. Ora il singolo “Fizzos Dinnos” che ha stregato la giuria del contest “promuovi la tua musica” che si sta trasformando in un vero e proprio trampolino di lancio.

«Viaggiare per far sentire i nostri incisi è il nostro sogno», prosegue Gianpaolo Chisu, «e questo brano che ho scritto io e che è stato musicato da Maillard Marino rappresenta lo spirito che ispira il nostro modo di intendere la musica. Proiezioni delle nostre esperienze di vita e del contesto in cui viviamo. Voglia di raccontare le sensazioni, la ricerca delle nostre origini che ci legano alla nostra amata terra».

E il viaggio a quanto pare è ancora lungo. La band dorgalese infatti lavora ad altri numerosi brani che verranno pubblicati nei prossimi mesi.

© Riproduzione riservata