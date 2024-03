Vi piace Brahms? E allora segnatevi questo appuntamento: mercoledì alle 19 nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari. Protagonisti i tre docenti dell'istituzione musicale Michelangelo Lentini (suona un violino Guadagnini-Strehler del 1795), Gavino Mele (corno) e Andrea Ivaldi (pianoforte).

Ad aprire il programma dedicato al compositore tedesco sarà la Sonata n°2 in la maggiore op. 100 per violino e pianoforte, scritta nel 1886 ed eseguita per la prima volta a Vienna dallo stesso Brahms con il violinista Joseph Hellmesberger. Seguirà il Trio per violino, corno e pianoforte op. 40, composto tra il 1864 e il 1865 e dedicato alla memoria della madre. Fu eseguito per la prima volta nel novembre 1865 a Zurigo, utilizzando il corno naturale anziché quello a pistoni.

Il concerto è inserito nel cartellone della rassegna “I mercoledì del Conservatorio”. L'ingresso è libero e gratuito.

© Riproduzione riservata