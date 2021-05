Torna su Videolina l'appuntamento settimanale con “Il Rotocalco - sardi d'Europa”.

Nel mese in cui ricorre la Festa dell'Europa, celebrata il 9 maggio, sono diverse le iniziative promosse dall'Autorità di gestione del Por Fesr (Piano operativo del Fondo europeo di Sviluppo regionale) per far conoscere i progetti finanziati dall'Unione Europea. Tra questi, l'intervento per salvaguardare la Torre di Sant'Efisio nell'area archeologica di Nora, dove sono previsti collegamenti in diretta.

Maria Carmela Solinas darà voce al sindaco di Pula Carla Medau per andare alla scoperta di una zona del promontorio non compresa al momento nel percorso di visita.

Contributi anche da Sarroch, nella località di Perd'e Sali interessata da una forte erosione, insieme al sindaco Salvatore Mattana. Ospite in collegamento Antonio Funedda, docente di Geologia strutturale dell'Università di Cagliari, che spiegherà il fenomeno di instabilità delle falesie costiere.

In studio Mariangela Lampis.

“Il Rotocalco è un progetto realizzato grazie al contributo della Legge Regionale 3 del 2015. Tutte le puntate sono visibili sulla APP L'Unione Digital.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata