Il Museo Archeologico “Sanna” di Sassari custodisce ed espone la prima statua menhir ritrovata a Laconi, Genna Arrèle I, che rappresenta l’icona del fenomeno statuario preistorico in Sardegna.

È inoltre esposta la collezione delle statue menhir rinvenute nella tomba di Giganti di Aiòdda a Nurallào. Per questo il museo sassarese entra a pieno titolo nella Rete Nazionale dei Musei delle Statue Stele/Menhir, sottoscritta quattro anni fa dai Comuni e dai Musei di Pontremoli, La Spezia, Aosta, Riva del Garda, Bovino, dalla Rete Sarda dei Musei e dei luoghi delle Statue Menhir e dalla RAS, attraverso l’Assessorato per i Beni Culturali.

L'ingresso nella rete sarà ufficializzato il 26 novembre, a Laconi presso il Cineteatro “De André” di Laconi in una cerimonia-convegno che avrà inizio alle 10.

A siglare l’accordo, per una delle più importanti espressioni della Civiltà dei Sardi, saranno Luana Toniolo, Direttore Regionale dei Musei, e la Direttrice del Museo Archeologico Nazionale “G.A. Sanna” di Sassari, Elisabetta Grassi.

Interverranno anche il Sindaco di Laconi, Salvatore Argiolas, la Soprintendente per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Cagliari e per le Province di Oristano e Sud Sardegna, Monica Stochino. I lavori saranno coordinati da Giorgio Murru, Direttore del Menhir Museum di Laconi.

