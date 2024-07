Un sassarese insignito del premio creato da una compagnia fondata a Londra nel 1350 e patrocinato dalla corona inglese. Il Londinium Consort, fondato da Emanuele Addis, ha vinto il New Elizabethan Award, premio organizzato dalla Musician’s Company. Il concorso è stato indetto per valorizzare la musica inglese dei due periodi elisabettiani, rinascimento ed era contemporanea.

Emanuele Addis è un chitarrista sassarese che si è trasferito a Londra e si è appassionato alla musica antica e al liuto. Nel 2022 ha fondato il Londinium Consort come progetto finale per il suo diploma alla Royal Academy of Music sotto la guida di Elizabeth Kenny. L’ensemble ha un repertorio che collega rinascimento ed epoca contemporanea con elementi presi dalla musica folk inglese e la musica elettronica. Durante i suoi studi alla Royal Academy ha preso parte a progetti con gli ensemble di musica antica più importanti di Londra come l’Academy of Ancient Music, Orchestra of the Age of Enlightenment.

Il Londinium Consort è formato, oltre che da Emanuele Addis, da Rachel Allen, soprano, Otto Hamshi, recorder, Ozgur Kaya, viola da gamba, e Micholaj Piszczorowicz, viola da gamba. Farà il suo debutto in Wigmore Hall, una delle sale più importanti al mondo, il 1 febbraio 2025.

