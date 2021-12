"Un'immersione profonda attraverso scene e suoni, vissuti da Gigi Riva bambino, ragazzo e adulto fino ai giorni nostri, grazie alla produzione artistica di musiche suggestive e attraverso un impatto tecnologico e multimediale che permetterà ai visitatori di immedesimarsi totalmente in Luigi. Sei installazioni per raccontare l'uomo prima che il mito e il giocatore. Un'occasione per conoscerne, in modo concettuale, la parte più intima".

Così Giorgio Pitzianti, ideatore della mostra immersiva dedicata a Rombo di Tuono e inaugurata questa mattina negli spazi della Manifattura Tabacchi alla presenza dell'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa e del Commissario straordinario di Sardegna Ricerche Maria Assunta Serra.

"La mostra nasce per essere vissuta a teatro e così è stato lo scorso 11 novembre all'Auditorium del Conservatorio, nello spettacolo che ha visto il coinvolgimento e l'emozione di Luca Ward”, spiega Pitzianti. “In questo caso torniamo alle origini, a Luigi, il nome che gli hanno dato il padre e la madre. Credo che sia importante considerare l'uomo, non solo il mito. Un’esposizione minimalista, semplice che spero possa toccare il visitatore a mettersi in relazione sincera con Luigi ‘Gigi’ Riva".

L'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa ha posto l'accento sulla figura di Gigi Riva come ambasciatore della Sardegna nel mondo: "Il nome di Gigi Riva è un nome spendibile, è un grande ritorno di immagine turistica per la nostra isola. Gigi Riva, a distanza di tanti anni, rimane un simbolo per l'Italia che apprezza e stima quest'uomo. Questa mostra è il modo migliore per pensare a come investire ancora di più nella storia di questo personaggio sportivo".

"Mi farò portatore nel 2022 di un altro progetto – ha poi aggiunto Chessa – : l'allestimento del Museo permanente sul Cagliari calcio (che oggi si trova a Quartu Sant'Elena), negli spazi de l'I.S.O.L.A. nel capoluogo, in modo da dare ancora più possibilità alle persone di visitare e conoscere la storia di questo uomo".

