Ha potuto finalmente riabbracciare il suo pubblico il Coro Polifonico Turritano che, nella cornice della Basilica di San Gavino di Porto Torres, ha dato vita a un concerto per celebrare il suo ritorno nelle scene a otto mesi di distanza dall’ultima esibizione.

E per celebrare questa ricorrenza, l’ensemble ha proposto le note di Five Days that changed the World di Bob Chilcott, con cui sono stati ripercorsi gli episodi di fondamentale importanza per l’uomo, musicati dal compositore britannico nel 2013 per il Worcester International Festival for Young Singers: l’invenzione della stampa, l’abolizione della schiavitù, il primo volo a motore, la scoperta della penicillina, il primo uomo nello spazio.

L’esecuzione dei brani è stata anticipata dalla lettura delle schede introduttive da parte di alcuni membri del coro

“In questi mesi non ci siamo fermati – ha sottolineato il direttore, Laura Lambroni – e abbiamo potuto eseguire le prove all'interno del Teatro Parodi secondo le norme di distanziamento anti Covid, in virtù del fatto che siamo parte integrante dell’Ats che gestisce la struttura. Ma il rapporto diretto con il pubblico ci è mancato tantissimo e questa serata per noi ha un grande significato. Stiamo ripartendo e speriamo di regalare alle persone tanti altri appuntamenti di buona musica”.

