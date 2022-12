Sarà un fine d’anno all’insegna del teatro a Lula.

Come d’abitudine ormai consolidata da una decina d’anni, il teatro apre la strada ai festeggiamenti dell’ultimo dell’anno.

Il suono delle zampogne, nel giorno di Santo Stefano, lungo le vie del paese, rievocano paesaggi innevati e le antiche musiche Natalizie, predispongono la comunità alle ultime manifestazioni prima che il 2022 passi.

Il 28 dicembre è la volta di Pretas, lo spettacolo curato e interpretato da Antonio Marras con le musiche dal vivo di Sandro Fresu, che sarà presentato nel salone Moreddu. Il 29, ospite della rassegna sarà Silvano Vargiu con il suo Viaggio In Sardegna, liberamente ispirato a Mare e Sardegna di D.H. Lawrence.

Il 30 appuntamento con Sos Istranzos de Santu Frantziscu, tratto dalla novella Deleddiana San francesco e portato in scena ancora una volta da Ilos Teatro. Il 31 è il giorno dedicato ai bambini che, come da tradizione, usciranno all’alba per Su Petiarina.

Chiuderanno le celebrazioni Natalizie la castagnata e i doni regalati ai bambini del 6 gennaio giorno dell’Epifania. Le manifestazioni sono inserite nel programma dei Grandi Eventi legati a San Francesco di Lula della Regione Sardegna.

