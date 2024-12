Continuano ad Arborea gli appuntamenti del Festival “Istòria”, evento finanziato dalla Regione e promosso dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, nato con l'obiettivo di far scoprire il territorio in tutte le sue parti e non solo.

Domani, sabato 7 novembre, sono in programma ben tre eventi: alle 10 al Muba l'iniziativa “Arborea e la pittura: Antonio Amore” a cura del giornalista dell'Unione Sarda Roberto Ripa, con la presenza del figlio dell'artista, Maurizio Amore. L'evento, dedicato ad Antonio Amore, nato a Catania nel 1918 e spentosi a Oristano nel 2009, sarà l'occasione per ricordare le sue tele, anche quelle che raccontano il mondo pastorale sardo, ma anche la sua vita da artista prima in Sicilia , poi a Roma e in infine in Sardegna. Fin da giovane l'artista vagava con il padre per la Sicilia a decorare chiese e ambienti: così iniziò la sua carriera. Alle 16:30 l'evento “Arborea e la pittura: Alberto e Giuseppe Magnani”, a cura dell'associazione dei volontari della biblioteca comunale, con la presenza di Alba Donata Magnani.

Chiude la lunga giornata la recita teatrale “Acqua”, a cura del Gruppo culturale “Lettura che passione”. Gli ingressi agli eventi sono liberi e gratuiti.

© Riproduzione riservata