Figura centrale della cultura sassarese nella seconda metà dell'Ottocento e nel primo Novecento, il poeta e scrittore Pompeo Calvia verrà ricordato domani alle 17 con una tavola rotonda nel l'Archivio Storico Comunale di Sassari, in via Insinuazione. L'evento, organizzato dal Circolo culturale Aristeo in collaborazione con l'archivio, si intitola “Pompeo Calvia (1857-1919). Prospettive di studio e valorizzazione. Le gobbule ritrovate”.

Simonetta Castia, presidente del Circolo Aristeo, presenterà in anteprima le due gobbule rinvenute: “I sette candaleri” e “La casa di Michele Zanche”, tradotte in italiano dall’originale sassarese.

Le gobbule, caratteristiche poesie sassaresi di carattere satirico-augurale, fanno parte del cospicuo fondo archivistico-letterario che ha fatto nascere un progetto di riordino, studio e recupero delle carte familiari e degli autografi ancora inediti di Calvia, propedeutico all’edizione degli scritti e alla rilettura della produzione, per espressa volontà del nipote dell’autore, Antonio Mario Siotto, recentemente scomparso.

A tracciare l’importanza di questo inestimabile lascito archivistico-letterario – e la centralità della figura di Pompeo Calvia per la cultura popolare sassarese – saranno Carla Merella, responsabile dell’archivio cittadino, e l’architetto Sergio Ticca, curatore del fondo “Siotto-Calvia”.

© Riproduzione riservata