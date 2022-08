Oltre 2mila persone in rappresentanza di 60 comuni della Sardegna, più di 30 coppie a cavallo. E ancora: un corteo proveniente da 25 comuni e composto da 280 tra amazzoni e cavalieri. Più di trenta, poi, i gruppi che si esibiranno in canti e balli.

Sono soltanto alcuni dei numeri della 71esima edizione della Cavalcata Sarda che quest’anno, in via eccezionale ma non per la prima volta, si tiene a settembre, domenica 4.

Tutti i particolari sono stati presentati oggi, a Palazzo Ducale, dal sindaco di Sassari Nanni Campus e dall’assessore alla Cultura, Laura Useri.

La scelta di spostare la data dell’evento si è resa necessaria per il protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19, cessata solamente il 31 marzo. L’amministrazione comunale ha deciso di non rinunciare all’organizzazione, ma di spostarla nella prima data utile. “Abbiamo optato per una formula concentrata, ma non per questo meno spettacolare, che unisce cultura, musica e identità - ha precisato Laura Useri -. L’organizzazione della Cavalcata ha richiesto un grande impegno organizzativo che ha visto in prima linea il Comune di Sassari, nonostante le sole tre settimane che - in via eccezionale per quest’anno - separano i Candelieri dalla Cavalcata”.

Prestata particolare attenzione al rispetto dei principi di sostenibilità e accessibilità del settore turistico promossi dal Ministero del Turismo: tra le iniziative adottate, l’utilizzo di bicchieri compostabili per la somministrazione dell’acqua – così come già previsto anche dal regolamento comunale - e un minore utilizzo di energia elettrica al fine di contenere le emissioni nocive.

IL PERCORSO – La sfilata partirà alle 9 da corso Cossiga e proseguirà nelle vie del centro (emiciclo Garibaldi, via Brigata Sassari, via Cagliari, portici Borgone e Crispo, piazza d’Italia) fino a via Roma, angolo via Asproni. È previsto il servizio di interpretariato in inglese (piazza d’Italia), spagnolo (via Roma fronte Museo Sanna), tedesco (via Roma fronte Tribunale), sardo (emiciclo Garibaldi) e lingua italiana dei segni (tribune piazza d’Italia).

In via Roma di fronte al Tribunale sarà presente una postazione riservata alle persone con ridotte o impedite capacità motorie che potranno accedere con un accompagnatore. In caso di difficoltà o eccessivo caldo sarà distribuita gratuitamente acqua potabile nei punti di fornitura situati all’emiciclo Garibaldi e in via Roma.

LE BANCARELLE – A contorno della manifestazione, ritornano anche le bancarelle, con stand di alimenti e bevande, artigianato, abbigliamento e gadget. Potranno essere visitatE dal pomeriggio di sabato fino alla notte di domenica. Per l’edizione 2022 sono 151 gli stalli previsti. Confermata la tradizionale area dedicata agli arrostitori, in piazza d’Armi. Altre bancarelle si troveranno tra corso Berlinguer, corso Cossiga, piazza d’Armi, piazza Fiume, via Asproni, via Manno e via Mazzini.

L A DIRETTA – La manifestazione potrà essere seguita in diretta su Videolina dalle 9 e fino alla conclusione della sfilata.

(Unioneonline/v.l.)

