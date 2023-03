In principio, nel 1971, fu l'idea del comitato di quartiere del Latte Dolce, uno dei più popolari e popolosi di Sassari. Due anni dopo arrivarono i salesiani e nacque la polisportiva, dove si praticavano anche basket, tennistavolo e volley. Mezzo secolo di storia per la società che oggi rappresenta uno dei migliori settori giovanili della Sardegna e puna a ritornare in quella serie D dove si è trovata bene.

Non solo, dopo il ritorno nell'impianto del proprio quartiere, in quello che è il primo step per l'ulteriore miglioramento della struttura di Via Leoncavallo, l'obiettivo dichiarato dal Presidente Roberto Fresu è quello di fare un restyling della struttura, con la costruzione di campi da padel e altro per rendere l'impianto il vero fiore all'occhiello del quartiere e dell'intera città di Sassari.

Le vicende del club biancoceleste sono state raccontate in un libro scritto da Antonello Conti, dal titolo “Il Sassari Calcio Latte Dolce. La straordinaria avventura della squadra di un grande quartiere. Dai Salesiani a oggi”. La presentazione del volume si è svolta ieri presso la sede dell’AICS in Via Cedrino, davanti a una nutrita cornice di pubblico.

