Nel dopo covid "Tutti a Iscol@''

Un altro anno scolastico fortemente condizionato dalla pandemia è alle battute conclusive. Per il dopo Covid si pensa alla scuola del futuro, grazie anche alla prosecuzione di progetti come "Tutti a Iscol@". Si tratta della strategia della Regione, con il sostegno dei fondi europei, per innalzare i livelli di apprendimento, contrastare la dispersione, riqualificare gli edifici scolastici e realizzarne di nuovi.

Se ne parla martedì 18 maggio, alle 15, su Videolina, nella nuova puntata di "Il Rotocalco - I sardi d'Europa".

Ospiti di Stefano Birocchi, in collegamento Skype, l'assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, e la sindaca di Luras, Maria Giuseppina Careddu.

Con Maria Carmela Solinas sentiremo alcuni dei protagonisti del progetto e saremo a Sassari dove, al posto di un istituto tecnico abbandonato, sta sorgendo una scuola innovativa, inclusiva e aperta al territorio. È un progetto realizzato grazie al contributo della Legge Regionale 3 del 2015. Tutte le puntate sono visibili sulla APP L'Unione Digital.

