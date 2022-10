Tre spettacoli che portano in scena al Verdi di Sassari i “Corpi in movimento” del festival organizzato da 19 anni dall'associazione Danzaeventi.

Sabato 8 ottobre alle 20.30 la duplice proposta della Spellbound Contemporary Ballet. “Trust” è un breve racconto del coreografo Mauro Astolfi che rappresenta anche un tentativo di accordo momentaneo tra due figure femminili, Maria Cossu e Giuliana Mele, nella sottile necessità di capire l’una cosa pensa l’altra. “Unknown Woman” è invece un racconto tra il serio e l’immaginario che racconta vent’anni di collaborazione tra Maria Cossu e il coreografo Mauro Astolfi.

Per la produzione ArtGarage e PARC Performing, Andrea Zardi interpreterà invece “GRNDR_Date No One”, un lavoro da lui creato per indagare il fenomeno delle dating app per incontri. Strumenti che, secondo gli studi antropologici esaminati dall’artista, creano una vera e propria dipendenza.

