Il tema affrontato sarà “Pace, guerra e dintorni”, Domani alle 17 la Pinacoteca Nazionale di Sassari ospita il convegno dell’Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza. Per l’occasione verrà presentata l’edizione di un numero speciale della rivista MATHESIS, Dialogo fra saperi che celebra i 25 della rivista.

Dopo i saluti della direttrice della Pinacoteca Maria Paola Dettori e del presidente dell’Associazione Mario Oppes, i relatori Antonio Delogu, filosofo della morale e del diritto, Alberto Mario Mura, filosofo della scienza, Marco Calaresu, politologo dell’Università degli Studi di Sassari.

I temi della pace e della guerra sono stati spesso al centro delle arti visive: una delle opere simbolo dei disastri della guerra è Guernica di Pablo Picasso. A una riflessione su questa tela hanno lavorato nel 2022, in collaborazione con il Museo MAN di Nuoro, le tessitrici di ‘Studio Pratha’ di Sarule, che ne hanno tratto ispirazione per una serie di otto pannelli di lana sarda tessuti con telaio verticale che costituiscono il progetto artistico Tessere la Pace. Omaggio a Guernica. Gli arazzi sono stati in parte già esposti a Nuoro, ma questa mostra nella Pinacoteca di Sassari, offrirà al pubblico, visitabile fino al 25 agosto 2024, la possibilità di ammirare due pezzi inediti.

