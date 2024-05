La Joseph Theatrum fa il pieno di premi: grazie all’opera "Bruscerias”, la compagnia di Capoterra ha vinto la finale regionale del Gran premio organizzato dalla Federazione nazionale teatro amatoriale che si è tenuta a Serrenti. La compagnia fondata da Franco Bayre si è aggiudicata il primo premio in cinque categorie su sei.

Grazie al riconoscimento per la migliore opera teatrale, la Joseph Theatrum si è guadagnata il diritto di rappresentare la Sardegna alla fase nazionale del concorso. Franco Bayre si è aggiudicato il premio per i miglior testo, per la regia, e per il miglior attore protagonista; Rita Frau quello dedicato all’attrice protagonista: a Rita Cappai il riconoscimento per la migliore attrice non protagonista.

Fondata trentanove anni fa, la compagnia teatrale di Capoterra è composta da: Tore Cappai, Marina Piano, Rita Frau, Anna Piano, Rita Cappai; Raffaele Puddu, Giuseppe Palmas, Michele Marras, Efisio Saddi, Gabriele Casu. «Siamo molto felici – racconta Franco Bayre – la giuria, composta da docenti ed esperti di lingua sarda, ha apprezzato il nostro lavoro e ha riconosciuto l’importanza culturale della nostra opera, interamente recitata in sardo capoterrese».

