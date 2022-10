In occasione delle celebrazioni in onore del Milite Ignoto, arriva a Cagliari – il 26 ottobre - il Treno della Memoria, nel corso di un viaggio che sta toccando 730 stazioni ferroviarie in tutta Italia.

"Il viaggio del treno – si legge in una nota diffusa dall’Esercito – intende unire idealmente tutta l’Italia e tutti gli italiani, coinvolgendo le diverse generazioni non per celebrare il mito della guerra ma per ricordare il sacrificio di chi oggi, come allora, ha donato la propria vita per il Paese".

Il convoglio sbarcherà a Golfo Aranci per attraversare la rete ferroviaria sarda e sarà salutato al suo arrivo alla stazione di Cagliari, intorno alle 8.15 del mattino, dal Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna Stefano Scanu, con una cerimonia alla presenza anche delle autorità civili, religiose e militari dell’Isola, delle associazioni combattentistiche e d’Arma nonché da alcune scolaresche provenienti da diverse località dell’isola.

Da Cagliari, poi, il treno ripartirà alla volta di Palermo.

(Unioneonline/l.f.)

