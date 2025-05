Ultimo fine settimana in grande stile per il Festival Sanluri Legge, in scena nel giardino del Castello medievale.

S'intitola “La storia siamo noi. Voci, suoni e appunti di Sardegna” il recital di e con Flavio Soriga sulle note del violoncello di Gianluca Pischedda (produzione Insulae Lab) in cartellone venerdì 16 maggio alle 20: una lezione-spettacolo sulle imprese di avventurieri e re e di «gente che ha lottato per la libertà» o «popolani che hanno imbracciato le armi per difendersi da un'invasione».

Riflettori puntati su Federico Buffa, protagonista sabato 17 maggio alle 20 con “Italia Mundial”, il racconto di una straordinaria epopea sportiva, con la colonna sonora del pianista e compositore Alessandro Nidi, dove il giornalista e scrittore, icona di Sky Sport, rievoca i favolosi goal e le emozioni del trionfo degli azzurri alla Coppa del Mondo del 1982.

Un doppio appuntamento a cura di Francesca Figus per l'ultima giornata, domenica 18 maggio: si comincia alle 18.30 con “Se i gatti potessero parlare” (Marsilio 2025), il nuovo romanzo di Piergiorgio Pulixi dove Curzio Montecristo, proprietario della libreria de Les Chats Noirs, scelta come “libreria galleggiante” per una speciale crociera letteraria intorno alla Sardegna con la partecipazione di un celebre giallista, viene coinvolto in un misterioso delitto insieme ai due felini e all'ispettore Caruso, mentre alle 20 lo scrittore Matteo Porru (Premio Campiello Giovani 2019 e Grand Prix du Livre 2024) presenta il suo ultimo libro, “Il volo sopra l’Oceano” (Mondadori 2025), storia di Michele, famoso ventriloquo ormai in pensione che intraprende l'ultimo importante viaggio per ritrovare un antico amore e chiudere il cerchio di una vita.

