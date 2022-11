Tornano gli appuntamenti di “Autunno ai ciliegi”, la rassegna teatrale promossa dal Piccolo teatro dei ciliegi di Capoterra. Anche quest’anno, sotto la guida di Susanna Mameli, direttrice artistica di Anfiteatro Sud, il teatro che si trova a Poggio dei Pini ospiterà una serie di rappresentazioni destinate ad avvicinare decine di appassionati.

Le prime due date sono state fissate per il 12 e il 19 novembre alle 21. La prima opera ad essere portata in scena sarà “Due fratelli”, della compagnia Effimero meraviglioso, il sabato successivo sarà invece la volta di “F.M. e il suo doppio”, della compagnia Teatro dell’armadio. Il teatro di Poggio dei Pini ha dimensioni particolarmente ridotte, per assistere agli spettacoli è quindi necessario prenotare.

“Questo autunno – spiega Susanna Mameli - , il Piccolo teatro dei ciliegi ospiterà spettacoli intensi, forti, divertenti, interpretati da artisti di primo livello. Sarà una rassegna molto interessante, e siamo sicuri che il pubblico apprezzerà gli spettacoli che presenteremo”.

