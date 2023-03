Antonio Marras apre il suo primo store a Roma. Nel cuore di Roma: via Condotti.

«Era doveroso tornare - dice lo stilista sardo - poiché tutto è nato nella Capitale alla fine degli anni Novanta».

Marras, che dal 2003 al 2011 è stato il direttore artistico di Kenzo, presentò infatti nel 1991, nei saloni capitolini, le sue prime collezioni di alta moda realizzate nel piccolo atelier della sua amata isola, ad Alghero, grazie alle sapienti mani di ricamatrici di antica tradizione tramandata di madre in figlia. Collezioni che traevano ispirazioni da personalità femminili come quella di Maria Lai, grande artista sarda, della dea Tanit, delle donne che emigravano dalla Sardegna in Argentina, di quelle che lavoravano nel Sulcis in miniera.

Le sfilate venivano preparate in via Margutta, in un cortile dove delle ex stalle erano state convertite in magazzini.

Dopo 27 anni dall'ultimo defilé a Roma, ora Marras inaugurerà con un evento privato il 30 marzo il suo primo negozio nella Capitale.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata