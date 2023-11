La stilista Antonella Fini originaria di Porto Torres ha sempre voluto comunicare, attraverso il suo stile e le sue creazioni, messaggi di forte impatto sociale. Quest'anno, in occasione della celebrazione della giornata del 25 novembre contro la violenza sulle donne, ha firmato un progetto in collaborazione con l’attrice Barbara Kal: un insieme di scatti fotografici con i suoi abiti e la voce della stessa che interpreta “Myrsine “ !

Il video ha girato su tutti i social ottenendo un ottimo consenso, facendo registrare migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Con il mirto dice #noallaviolenza sulla Donna e alla violenza in tutte le sue manifestazioni. Secondo la mitologia greca Myrsine era una fanciulla dell’Attica (regione storica della Grecia), che dopo aver battuto un suo coetaneo in una gara ginnica fu uccisa dal rivale, il quale non aveva accettato la sconfitta, e trasformata dalla dea Atena in un albero che prese il suo nome: Mirto.

Lungo il percorso della sua carriera la stilista Fini si è evoluta, dando un messaggio forte contro la tendenza della moda contemporanea, la moda usa e getta, sostenendo sempre di più il riciclo dei tessuti. Lavora la seta pronta in tinta, colorandola con le erbe tintorie, in primis il “Mirto “, simbolo della Sardegna, che cresce su tutta la costa, dal nord al sud dell’Isola.

