La Fondazione Alghero porta a Cagliari e a Matera l’esempio del biglietto unico e delle diverse esperienze che i turisti possono fare nella città catalana.

L’occasione è quella del Tourism Experience Management 2022, il meeting sull’organizzazione del turismo esperienziale in Sardegna in calendario al Bastione Saint Remy e subito dopo in occasione del Festival N*stories, il laboratorio di incontri e confronti sul marketing territoriale e il turismo sostenibile, in programma tra i comuni di Altamura e Matera.

Sarà il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, a presentare sabato 29 ottobre nella passeggiata coperta del Bastione Saint Remy di Cagliari, in occasione dell'incontro dal tema "I territori si raccontano", le principali attrazioni turistiche che fanno della Riviera del Corallo una delle mete turistiche più frequentate e apprezzate dalla Sardegna.

Di marketing esperienziale e promozione territoriale si dibatterà anche a Matera domenica 30 ottobre all'interno del tavolo di confronto tra le realtà turistiche di Alghero, Palermo, Matera e Bari. Nella città dei Sassi, riconosciuta Patrimonio mondiale Unesco, la Fondazione Alghero presenta l'iniziativa Play Alghero realizzata nell'ambito del progetto MED GAIMS, finanziato dall'Unione Europea.

