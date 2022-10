Consegnate le certificazioni linguistiche B1 e B2 agli studenti che hanno frequentato i corsi di preparazione attivati dall’Istituto “Angelo Roth” di Alghero. La scuola superiore da anni gode del riconoscimento ufficiale di ““Cambridge Preparation Centre” e, da quest’anno, vanta anche il ruolo di “Cambridge Test Centre” in quanto i 41 studenti interni hanno potuto sostenere l’esame presso i locali dell’Istituto algherese.

E’ stato il dirigente scolastico Angelo Parodi a consegnare gli attestati ai ragazzi che hanno seguito i corsi tenuti dai docenti Chiara Stella Fadda, Daria Della Chiesa, Marco Piga e Marco Sanna, in collaborazione anche con la docente esterna di madrelingua Jennifer McAndrew. Nel corso della cerimonia è stato messo in risalto il grande risultato ottenuto dagli studenti per il miglioramento delle loro competenze linguistiche, prerogative indispensabili in ambito lavorativo e nelle università.

Era presente anche la referente dell’English Centre di Sassari che ha ringraziato tutti i partecipanti e gli operatori della scuola per aver contribuito al successo dell’iniziativa. “Il nostro obiettivo futuro sarà quello di riuscire a ottenere il ruolo di scuola di riferimento per le certificazioni linguistiche esterne per l’intero territorio di Alghero”, ha detto il dirigente Angelo Parodi.

