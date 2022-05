Addio al noto studioso sassarese Giuseppe Doneddu. Nato nel 1945, ha insegnato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo turritano, per poi seguire il professor Manlio Brigaglia nel dipartimento di Storia.

Numerosi gli scritti di Doneddu incentrati sulla storia sarda e in particolare, riferisce l’ex rettore dell’Università di Sassari Attilio Mastino, “su assolutismo sabaudo, feudalesimo, fiscalismo, ceti privilegiati”. Un altro suo campo di interesse privilegiato era la pesca e in questo senso si ricorda, oltre alle pubblicazioni, il convegno organizzato negli anni scorsi sul tema “La pesca nel Mediterraneo occidentale secoli XVI-XVII”. Lunga poi la sua militanza politica sfociata nel 2019 con la candidatura a sindaco per le Comunali di Sassari nelle file del partito Comunista con cui ha continuato a organizzare manifestazioni come quelle in occasione della festa della Repubblica.

Giuseppe Doneddu, morto ieri, lascia la moglie Flavia e i figli Carlo e Silvia. I funerali si terranno domani alle 12 nella chiesa di Mater Ecclesiae a Sassari.

© Riproduzione riservata