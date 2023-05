Lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo per la morte del regista Giorgio Ferrara. Fratello maggiore del giornalista Giuliano, aveva 76 anni.

Malato da tempo, era ricoverato in un ospedale romano. Nato a Roma il 19 gennaio 1947, aveva mosso i suoi primi passi nella professione come aiutante di Luca Ronconi. Passato alla regia ha diretto opere di Pirandello, Goldoni, Strindberg, per citarne alcuni. Tra gli attori protagonisti che hanno lavorato con lui anche Valeria Moriconi, Andrea Giordana, Gato Barbieri, Adriana Asti. Quest’ultima è diventata sua moglie nel 1982.

Negli anni ha conquistato diversi riconoscimenti come il premio speciale ai David di Donatello nel 1977 per “Un cuore semplice” e il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Ferrara è stato anche un valido direttore artistico, mestiere al quale si è dedicato maggiormente negli ultimi anni della sua carriera. Dal 2003 al 2007 ha guidato l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi e dal 2007 al 2020 il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Nel 2021 è arrivata la direzione artistica dello Stabile del Veneto, carica alla quale ha rinunciato lo scorso aprile.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata