Niente stagione teatrale, quest’anno, al Nelson Mandela di Santa Teresa Gallura, e delusione per coloro che, e non sono pochi nella Gallura rivierasca (a questo punto rimane solo il teatro di Arzachena, a parte Olbia), apprezzano particolarmente questo tipo di eventi culturali.

Ad annunciarlo è stata la sindaca Nadia Matta, sollecitata sia da richieste in tal senso pubblicate sui social sia da un’interrogazione del gruppo d’opposizione.

«Si è deciso di non investire 45.000 euro circa, per quest’anno, sulla stagione teatrale, in attesa degli immediati lavori interni in cui è stata prevista anche la modifica del palco affinché chi assiste agli spettacoli possa vedere la scena, attori e ballerini nella loro interezza, come accade in ogni teatro che si rispetti», ha scritto.

Sul teatro, dall’inaugurazione, non era mai stato effettuato alcun intervento e quello che partirà prossimamente vedrà lavori per una spesa, finanziata dalla Regione, di 300.000 euro.

Ad ogni modo - rassicura la sindaca - al Nelson Mandela tra qualche giorno si svolgerà comunque uno spettacolo teatrale già programmato e nel mese di dicembre saranno ospitati due convegni.

Non salterà invece la stagione cinematografica, che inizierà a breve, per la quale «il Comune finanzia 17.000 euro alla società che gestirà le proiezioni».

