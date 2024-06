Dalla musica colta e il teatro di Brecht con lampi di jazz al musical americano e alle colonne sonore. Il compositore Kurt Weill ha lasciato un segno nella musica del Novecento sia europea che statunitense. La rassegna di musica contemporanea MusicaNova, curata dal Conservatorio “ Canepa” di Sassari propone un doppio appuntamento: domani alle 20.30 nell’auditorium della Scuola Civica di Nuoro e giovedì alle 19 nella sala Sassu del Conservatorio sassarese.

Il Concerto per violino e orchestra di sarà il cuore del concerto, curato in collaborazione con l’Associazione Laborintus di Sassari e la Scuola civica “Antonietta Chironi” di Nuoro. Protagonista l’Ensemble Rosa dei Venti, diretto da Gabriele Verdinelli e formato dagli allievi accademici del dipartimento delle Musiche d’Insieme dell’Istituto, con la partecipazione della violinista Eva Bindere, docente del “Canepa” per anni primo violino della Kremerata Baltica, il celebre complesso fondato e diretto da Gidon Kremer.

Introdurrà il concerto un brano di Marco Lizzeri, studente di Composizione del Conservatorio e vincitore quest’anno del premio MusicaNova. Il programma sarà completato dalla “Kleine Dreigroschenmusik”, sempre di Weill, suite che il compositore trasse dal suo titolo più famoso, “L’Opera da tre soldi”, scritta su libretto di Bertoldt Brecht. Kurt Weill (1900-1950) geniale allievo a Berlino di Ferruccio Busoni, iniziò infatti la sua attività come autore di musica colta per poi approdare, dopo il suo incontro con il teatro brechtiano e le prime influenze jazz nell’Europa tra le due guerre, a una semplificazione del linguaggio in una direzione popolare e di “neo oggettivismo”, volta all’impegno e alla critica sociale.

