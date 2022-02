“Horizonte de colores” è il titolo dell’ultima mostra allestita alla Galleria del Mar, prestigioso spazio dell’Hotel Costa Galana, a Mar del Plata.

L’esposizione è curata da Loredana Manca, sarda nel cuore, “americana” nell’anima e sempre pronta a promuovere la sua terra d’origine in ogni lavoro, viaggio, iniziativa culturale in giro per il mondo.

Nonostante abbia varcato l’Oceano a soli 4 anni, con la mamma, Secondina Casciu, e il fratellino di 2 anni, Piergiorgio, ha sempre cercato di conoscere e valorizzare la cultura della sua Terra natale. Parla spagnolo come prima lingua, naturalmente italiano, e conosce benissimo “sa limba”, quella che i genitori hanno sempre parlato in casa. Ne 1952 il papà Gigi era partito da solo per far trovare la giusta sistemazione al resto della famiglia, che mesi dopo l’ha raggiunto e si è stabilita in modo definitivo a Mar de Plata. E’ stata proprio la mamma di Loredana a fondare qui il “Circulo sardo Grazia Deledda”, con sede in casa propria, a disposizione dei conterranei che all’epoca arrivavano a frotte in quella nazione che dava lavoro e speranze a tutti. L’Argentina era “il granaio del mondo”, un Eldorado per chi partiva da regioni d’Italia (e non solo) povere e senza futuro come era la Sardegna. Loredana ha poi preso il testimone della mamma, ed è ora presidente di quell’associazione pur con caratteristiche ben diverse da allora, più dinamica e moderna. Con un occhio all’arte, in particolare la pittura.

A Mar de Plata, città turistica sulla costa argentina in provincia di Buenos Aires, è il quartier generale di Loredana, per la sua vita privata e da qualche decennio per l’attività di affermato critico d’arte. E ogni anno, a parte gli ultimi due in cui la pandemia ha fermato tutto ovunque, promuove artisti contemporanei sia argentini che italiani. La prossima esposizione da lei curata al Costa Galana sarà dal 16 al 19 febbraio; si potranno ammirare opere di Baino, Canatakis, Marzoratti e Polinotto. L’apertura con vernissage è in programma per mercoledì 16 alle 19.30, mentre la mostra al Salone Reale dell’Hotel è visitabile giovedì 17 e venerdì 18 dalle 10 alle 22; sabato 19 dalle 10 alle 15.

La locandina della mostra

