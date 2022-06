Una sfida gastronomica tra chef di 4 Paesi, cooking show con grandi protagonisti, degustazioni, incontri e intrattenimento all’insegna del tonno rosso di qualità che da secoli si pesca nella tonnara dell’isola di San Pietro, in Sardegna.

Dal 2 al 5 giugno 2022 ritorna a Carloforte il “Girotonno – Uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno”, alla sua diciottesima edizione.

La cultura millenaria legata a tonni e tonnare, che qui si esprime in una plurisecolare tradizione di pesca che si rinnova dal 1738, anno di fondazione della cittadina, è l’elemento comune di una kermesse unica nel suo genere che coinvolge gastronomi, chef di fama internazionale, esperti di cucina di tonno, giornalisti ed esperti della gastronomia mediterranea, candidando Carloforte a “Capitale del tonno di qualità”.

Momento centrale sarà la gara gastronomica internazionale, l’International Tuna Competition, alla quale parteciperanno chef provenienti da Italia, Giappone, Colombia e Libano con ricette a base di tonno cotto e crudo. Il via domani alle 18 con la sfida fra Italia e Libano. La squadra italiana in gara sarà guidata da Davide Atzeni, chef e patron del Coxinendi, il ristorante davanti al castello di Sanluri, nel cuore del Medio Campidano, e Mauro Ladu, chef patron dell’osteria Abbamele a Mamoiada. A rappresentare il Libano ci sarà Richard Abou Zaki, chef e patron del ristorante Retroscena di Porto San Giorgio (Fermo), una stella Michelin, un mix di culture diverse ma con forti radici in Emilia dove è cresciuto fin da bambino.

A seguire, dalle 21.30, il confronto tra Giappone e Colombia. Venerdì 3 sarà la volta di Libano – Giappone e Colombia – Italia. Sabato 4, l’ultimo confronto prima della premiazione dei vincitori, la sfida ai fornelli sarà tra Colombia – Libano e Italia – Giappone.

Ad assaggiare le ricette in gara una giuria tecnica presieduta da Paolo Marchi, ideatore di Identità golose. Fra gli altri anche Roberto Giacobbo, conduttore della trasmissione Freedom, i giornalisti Andrea Radic, Anna Maria De Luca e Lorenzo Frassoldati e lo chef Stefano De Gregorio.

A condurre tutti gli appuntamenti sul palco saranno Federico Quaranta e Valentina Caruso.

A votare al Girotonno anche una giuria popolare, che potrà decretare il piatto più buono acquistando il ticket di partecipazione e votando con palette numerate.

