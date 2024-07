Al via stasera 20 luglio, alle 21:30, a Cannigione, a “Liberamente Sopra le Righe”, rassegna letteraria curata dall’associazione culturale "Liberamente Me". A ricordare, in piazza San Giovanni Battista, Gigio Riva, saranno lo storico sportivo Mario Fadda e il giornalista Umberto Oppus autori di “Gigi Riva. Il campione, l’amico, il mito”, Carlo Delfino editore.

Il libro è in cima alle classifiche di vendita. Raccoglie 70 interviste inedite ai più grandi amici di Rombo di Tuono. Tra questi, personaggi come Sandro Mazzola, José Altafini, Roberto Baggio, Franco Baresi, Ricky Albertosi.

«È una serata – scrivono gli organizzatori - dedicata a Gigi Riva, che rappresenterà per sempre l’anima, lo spirito e il cuore non solo di una squadra, ma di un’intera Isola che, con lo Scudetto 1969-70, ha definitivamente lasciato il sogno per il mito».

“Liberamente Sopra le Righe” si articola in 5 appuntamenti, da questo di stanotte fino all’11 agosto, sempre a Cannigione, con nomi illustri del mondo della cultura e dello spettacolo quali Giovanni Floris, Francesca Reggiani e Daniele Bossari. Ci saranno inoltre il fotografo arzachenese Giuseppe Contini che presenterà “Il sentiero degli stazzi”. La manifestazione ha il patrocinio e il contributo del Comune di Arzachena ed è promosso dalla delegata alla Cultura, Valentina Geromino.

