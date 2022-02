Sarà la chitarra di Simone Onnis, sabato 26, alle ore 11 al Palazzo di Città di Cagliari, ad aprire una serie di appuntamenti legati a "Il canto sospeso della pittura", la grande retrospettiva dedicata a Gastone Biggi, curata da Claudio Cerritelli.

Musica e arte insieme per un viaggio emozionale che sperimenta una formula di approccio nuovo dedicata ad un pubblico ampio che avrà la possibilità di scoprire le opere di un grande pittore e celebri composizioni per chitarra.

L'esposizione, prodotta dall'Assessorato Cultura e Spettacolo - Musei Civici di Cagliari, in collaborazione con la Fondazione Gastone Biggi, si snoda sui quattro piani dell'antico Municipio e ripercorre le fasi più significative della produzione artistica del pittore attraversando un arco cronologico che va dalla fine degli anni Quaranta fino al 2014.

In occasione del primo appuntamento del ciclo, voluto dall'Assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau, le sei corde del virtuoso isolano, tra i chitarristi più apprezzati a livello internazionale e primo sardo ad essersi esibito in uno dei più importanti templi del concertismo mondiale la Carnegie Recital Hall di New York, risuoneranno al termine della visita guidata, curata delle storiche dell'arte del Museo, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del lavori di Gastone Biggi.

Nel corso della performance di Simone Onnis, ambasciatore nel mondo delle corde Royal Strings di Valencia, gli appassionati potranno ascoltare, tra le altre composizioni, alcune chicche del repertorio chitarristico più amato tra cui la celeberrima "Gran Jota de Concierto" di Francisco Tarrega e il brano di ispirazione tradizionale "Gitaneria Arabesca" eseguite con uno strumento di alta fattura artigianale realizzata dal Maestro liutaio Michele Greci.

Sarà una vera e propria colonna sonora capace di creare l'atmosfera ideale per le tele dipinte da Biggi, cariche di suggestioni dettate dal ritmo di punti, segni e colori che raccontano la vita.

Simone Onnis deve la sua formazione al leggendario chitarrista venezuelano Alirio Diaz di cui è stato anche assistente e partner in numerosi concerti in duo.

I prossimi appuntamenti con le sinestesie al Palazzo di Città saranno il 13 ed il 20 marzo alle ore 11 con due importanti ensemble di strumenti a fiato con pianoforte che proporranno musiche di Mozart, Beethoven e Poulenc.

Nel rispetto delle vigenti normative atte a prevenire la diffusione del Covid-19, sarà necessario esibire il super green pass e indossare la mascherina FFP2.

