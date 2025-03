Molto dipenderà dagli sviluppi del caso decadenza, in ogni caso l’amministrazione guidata da centrosinistra e Movimento Cinquestelle si prepara ad affrontare una nuova fase. Che passa attraverso alcune congiunture importanti. Innanzitutto il cambiamento al vertice del Pd che il segretario regionale Piero Comandini aveva annunciato prima di Natale come imminente.

Da fonti del partito emerge che l’Assemblea Dem potrebbe essere chiamata a eleggere il nuovo segretario tra un paio di settimane. Favoritissimo per prendere il posto di Comandini è il deputato Silvio Lai, che segretario lo è già stato una volta tra il 2009 e il 2014.

Forza Italia. Avvia le danze verso il voto nel centrodestra sardo. La questione da capire è se sia il momento giusto. Ecco la proposta di Pietro Pittalis, deputato, vicepresidente della commissione Giustizia e segretario degli azzurri. In occasione del congresso gallurese del partito proprio lui, il nome principale per l'eventuale sostituzione di Alessandra Todde, ha proposto il sindaco di Olbia come possibile candidato alla presidenza della Regione, in quanto «esempio di buon governo». Ma lo stesso Nizzi frena: «È presto e poi voglio amministrare Olbia».

Tutti i dettagli negli articoli di Roberto Murgia e Lorenzo Piras su L’Unione Sarda in edicola e sull’app.

© Riproduzione riservata