T eoricamente domani sarà il grande giorno, quello del blocco alle chiamate che piombano da numeri mobili per proporre depuratori d’acqua, contratti luce&gas, cure dentali a poco prezzo e altra mercanzia. È da vedere se lo sarà anche concretamente, visto che il filtraggio elettronico di questi numeri di cellulare farlocchi è un’operazione molto complessa, perciò una quota di molestatori commerciali potrebbe comunque arrivare a bersaglio. E poi siamo tutti disillusi dall’esperienza del registro delle opposizioni: pensavamo che iscrivendo il nostro numero lo avremmo messo a sicuro dai venditori, abbiamo rapidamente scoperto che si trattava di un gesto puramente simbolico, un po’ come iscriversi all’albo di quelli che preferirebbero non essere punti dalle zanzare. Staremo a vedere. Nel frattempo ribadiamo che la vera soluzione sarebbe togliere valore legale a qualunque contratto stipulato al telefono. Ma questa evidentemente è una riforma troppo coraggiosa, soprattutto in un Paese dove si può serenamente smantellare l’impostazione costituzionale della giustizia ma non sfiorare gli interessi di una qualsiasi azienda abbastanza spregiudicata da molestare chiunque per proporgli la qualunque (anche e soprattutto mentre il malcapitato è a tavola, e alla fine ti chiedi se il vero business non sia venderti qualcosa, ma proprio scocciarti a sangue).

© Riproduzione riservata