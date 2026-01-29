D opo la destituzione del violento comandante territoriale dell’Ice Greg Bovino (per i suoi uomini semplicemente Capo Bovino) al Congresso è bufera anche su altri fedelissimi di Trump.

Ecco alcuni dei più controversi.

Piggy Suino : in pole position come prossimo presidente della Fed nonostante abbia solo la seconda elementare, è l’uomo che ha presentato Epstein a Trump. E conserva in un caveau tante polaroid carine di quella notte.

Jeff Ovino : allevato brutalmente nella prateria da una madre alcolizzata - l’italoamericana Versamy Ovino, detta Amy - è il teorico dell’impunità di gregge. Ottenne i galloni Maga interrompendo un comizio del senatore dell’Idaho J.D. Marshall, repubblicano critico con Trump, per poi tentare ripetutamente di mungerlo.

Frankie Volpino : è il consigliere che ha suggerito di invadere l’Islam (“C’è un sacco di dannato petrolio là sotto, Mister President”) per poi ripiegare sul Minnesota. Salvo scoprire mercoledì che fa parte degli Usa.

Ned Pinguino : futuro governatore groenlandese, Trump lo ha incoronato su Truth: “Ned è un INCREDIBILE patriota americano! In Groenlandia è molto più amato dei deboli e sleali danesi e ha un SACCO di parenti nell’isola. L’ho visto in un documentario”.

