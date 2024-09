È morto Luca Salvadori, 32 anni milanese, motociclista e youtuber di successo.

Fatale un incidente in moto sul circuito di Frohbug Dreieck, in Germania, dove il pilota era impegnato nelle qualifiche della Superbike dell’International Road Race Championship.

Durante il primo giro delle qualifiche il Salvadori si è scontrato con il tedesco Didier Grams, ancora da accertare la dinamica. Trasportato in ospedale, non ce l’ha fatta, è morto per la gravità delle ferite riportate.

Salvadori ha esordito 14 anni fa, lo scorso anno l’esordio nel motomondiale, ingaggiato dalla Ducati Pramac Racing per il campionato delle moto elettriche. Il suo canale Youtube conta quasi 600mila iscritti.

